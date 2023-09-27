Журналист рассказал о религиозно преследовании со стороны украинского правительства сторонников УПЦ.

Россия более христианская страна, чем Украина, в которой местные власти из киевского режима преследуют верующих граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на публичном мероприятии сделал американский журналист Такер Карлсон. Эксперт зачитал речь на религиозном мероприятии. Бывший ведущий телеканала Fox News уточнил, что "одна из этих стран" арестовала священников и закрыла церкви при помощи правоохранительных органов и армии. Он уточнил, что такие решения приняла не Россия.

Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать? Такер Карлсон, журналист США

В Госдепе заявили, что не знают о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина.

Фото и видео: X / Tucker Carlson