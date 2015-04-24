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В Госдепе заявили, что не знают о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина

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Мэттью Миллер прокомментировал слова Такера Карлсона.

Американское внешнеполитическое ведомство ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны властей США брать интервью у российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал высказывание Такера Карлсонв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. В ходе мероприятия гость шоу заметил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США.

Не понимаю, о чем он говорит...

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 27 августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" сообщила зрителям о том, что Такер Карлсон выразил желание взять интервью у российского президента Владимира Путина, и попросила донести информацию об этом до главы государства. 

Госдеп: информация об участии снайперов в инциденте в Косове не подтверждена.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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