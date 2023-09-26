Госдеп: информация об участии снайперов в инциденте в Косове не подтверждена

Мэттью Миллер оценил слова сербского лидера Александра Вучича.

Американское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что информация об участии снайперов в обострившимся инциденте на территории Косово не подтверждена. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер.

Я видел эти сообщения, но они пока не подтверждены. Я не буду комментировать неподтвержденную информацию. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в воскресенье, 25 сентября сербский президент Александр Вучич публично заявил о том, что полицейские непризнанного региона Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двоих людей. При этом злоумышленники стреляли из снайперского оружия с большой дистанции.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State