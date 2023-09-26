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Госдеп: информация об участии снайперов в инциденте в Косове не подтверждена

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Мэттью Миллер оценил слова сербского лидера Александра Вучича.

Американское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что информация об участии снайперов в обострившимся инциденте на территории Косово не подтверждена. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер. 

Я видел эти сообщения, но они пока не подтверждены. Я не буду комментировать неподтвержденную информацию.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в воскресенье, 25 сентября сербский президент Александр Вучич публично заявил о том, что полицейские непризнанного региона Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двоих людей. При этом злоумышленники стреляли из снайперского оружия с большой дистанции.

США считают странным решение Мексики пригласить на парад российских военных.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: александр вучич, госдеп, косово, мэттью миллер, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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