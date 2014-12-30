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США считают странным решение Мексики пригласить на парад российских военных

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Мэттью Миллер оценил появление бойцов 154-го Преображенского полка в Латинской Америке.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают странным решение властей Мексики пригласить на торжественный парад в честь Дня независимости латиноамериканской республики российских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер. Он прокомментировал участие в событии бойцов из 154-го Преображенского полка РФ.

Мы считаем это странным решением. Больше мне об этом сказать нечего.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в субботу на территории Мехико состоялся военный парад. Российское посольство уточнило, что в этой латиноамериканской стране в мероприятии были задействованы представители 154-го Преображенского полка. Помимо россиян, на параде присутствовали также военнослужащие ще из 18 стран, в том числе Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Непала и Южной Кореи. 

В США заявили о желании создать международную миссию по Карабаху.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, латинская америка, мексика, мэттью миллер, парад
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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