Мэттью Миллер оценил появление бойцов 154-го Преображенского полка в Латинской Америке.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают странным решение властей Мексики пригласить на торжественный парад в честь Дня независимости латиноамериканской республики российских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер. Он прокомментировал участие в событии бойцов из 154-го Преображенского полка РФ.

Мы считаем это странным решением. Больше мне об этом сказать нечего. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в субботу на территории Мехико состоялся военный парад. Российское посольство уточнило, что в этой латиноамериканской стране в мероприятии были задействованы представители 154-го Преображенского полка. Помимо россиян, на параде присутствовали также военнослужащие ще из 18 стран, в том числе Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Непала и Южной Кореи.

В США заявили о желании создать международную миссию по Карабаху.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State