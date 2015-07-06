Экс-глава ЦРУ Петреус: неудачное наступление Киева связано с нехваткой оружия

Дэвид Петреус оценил контрнаступление ВСУ.

Россия грамотно выстроила свою оборону против Вооруженных сил Украины. Такого мнения придерживается бывший глава американского Центрального разведывательного управления, генерал-майор Дэвид Петреус. Информацией иностранный эксперт поделился со зрителями на официальной презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины". Эксперт заметил, что армия киевского режима во время своего летнего контрнаступления не достигла тех результатов, на которые рассчитывала. Спикер уверен в том, что причиной этого факта является задержка в отправки военной помози странами коллектиыного Запада. В первую очередь речь идет о средствах авиации.

Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее. Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ США

Экс-глава ЦРУ высказался о военной поддержке Украины.

Фото и видео: YouTube / Washington Post Live