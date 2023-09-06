Экс-глава ЦРУ высказался о военной поддержке Украины

Дэвид Петреус оценил контрнаступление ВСУ и анонсировал следующее.

Бывший директор Центрального разведывательного управления, американский генерал Дэвид Петреус выразил мнение о том, что не существует такого оружия, которое бы радикально переломило ход военных действий в региональном конфликте на Украине. Однако аналитик полагает, что странам коллективного Запада требуется продолжать со своей стороны поддерживать киевский режим и ВСУ. Соответствующей информацией иностранный спикер поделился с участниками Киевсеого форума по безопасности.

Украинцы показывают неожиданные результаты. Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и по другим системам вооружения. Много зависит и от наступления ВСУ. Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ

Эксперт добавил, что речь идет о "целом наборе систем", в которую входит и кластерное оружие. Американец выразил надежду на то, что поддержка Украине будет усиливаться, что позволит Киеву показать результаты во время следующего этапа наступления, который будет происходить после осеннего "бездорожья".

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Фото и видео: YouTube / Espreso