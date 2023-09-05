Ларри Джонсон рассказал о преимуществах ПВО России над американскими истребителями.

Переданные Вооруженным силам Украины истребители НАТО не помогут армии из-за уязвимости западных самолетов перед российскими системами противовоздушной обороны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что даже если бы у киевского режима были на вооружении тыcячи бортов F-16, то пока что на этих воздушных средствах некому летать. Эксперт пояснил, что невозможно по взмаху волшебной палочки найти на эту задачу подходящих пилотов.

На театре военных действий им нужно противостоять одним из самых передовых средств ПВО, их просто собьют. Российская ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works