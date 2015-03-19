Ларри Джонсон прокомментировал слова главы МИД Украины.

Официальное заявление украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы, в котором чиновник посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит миру о тяжелом положении киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue worksсделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что атака ВСУ терпит полный провал, поэтому дипломату больше ничего не остается, как призывать всех остальных бороться за Украины.

Он, очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти и вполне обосновано, так как Украина проигрывает. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works