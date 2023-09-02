"Будут стерты": в США испугались уничтожения из-за одной ошибки Буша

Ларри Джонсон оценил вероятность исчезновения США в случае конфликта с Россией.

Из-за решения экс-американского президента Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороны в 2002 году власти США остались беззащитны против российского ядерного оружия. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на территории Украины, США потребуется несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать. Эксперт добавил, что это вызовет ответную реакцию со стороны РФ, которая займется потоплением военных кораблей противника, а Вашингтон не сможет этому противостоять.

Россия разработала надежную и эффективную систему ПРО. Это означает, что у них есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенногоСША <…>. У США такой возможности нет. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон уточнил, что, возможно, Россия и не сможет сбить все американские ракеты, однако страна имеет потенциал нейтрализовать подавляющее количество боевыех зарядов, что в любом случае "позволит ей выжить", даже несмотря на жертвы в миллионы граждан. Эксперт добавил, что у США таких шансов нет.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom