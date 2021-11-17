Флориан Филиппо считает, что Евросоюз движется по гибельному пути развития.

Европейский союз идет к своей гибели. Соответствующее заявление сделал политический лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью, сделанном для YouTube-канала Dialogue Franco-Russe. Общение с иностранным депутатом организовано ассоциацией Франко-российский диалог. По словам спикера программы, ненависть ко всему российскому стала частью такой же политики, когда страны регионального союза обязаны принимать это как догму, даже в том случае, если некоторые в реальности понимают, что для них это разрушительно.

Евросоюз — это самоубийственный проект. Именно поэтому я говорю, что мы должны покинуть ЕС, потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца. Флориан Филиппо, депутат Франции

Французский политик допустил связь покушения на Фицо с его позицией по Украине и ЕС.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Franco-Russe