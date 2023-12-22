Флориан Филиппо прокомментировал преступление, произошедшее в Словакии.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связано с позицией европейского чиновника по ряду международных проблем, включая украинский кризис и политику, проводимую Евросоюзом. Соответствующее заявление иностранец опубликовал в социальной сети X (ранее известная как Twitter).

Я крайне потрясен этим покушением на словацкого премьера. Роберт Фицо - это не абы кто, он глава правительства, который недавно вступил в должность, который вел крайне смелую политику и шел против течения, против течения в отношении НАТО, Евросоюза и ВОЗ. Флориан Филиппо, политик Франции

Эксперт добавил, что Роберт Фицо публично выступал против поддержки армии киевского режима и желал мира в регионе. Он напомнил о высказываниях главы словацкого правительства относительно желания узнать всю правду о пандемии COVID-19 и разработанных против этого заболевания вакцинах. Флориан Филиппо призвал мировое сообщество узнать мотивы совершенного преступления против словацкого премьера и добиться полной прозрачности по расследованию.

Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали.

Фото и видео: Florian Philippot