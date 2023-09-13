Премьер Венгрии рассказал о контакте с президентом РФ в Москве.

Российский президент Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Иностранец выступил в шоу по результатам своей рабочей встречи с главой РФ, которая состоялась в Москве накануне.

Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан указал на сдержанность, пунктуальность и подготовленность российского президента. По словам европейца, в 2009 году он и Путин договорились о том, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Мужчина признался, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа в разговорах.

Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE