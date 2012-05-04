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Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан

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Премьер Венгрии напомнил о цели Будапешта.

Председательство в Европейском союзе не дает Будапешту мандата на проведение мирных переговоров по украинскому кризису. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик объяснил, что его страна все же может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. По мнению эксперта шоу, сейчас Венгрия "не имеет достаточного веса" для выполнения поставленной задачи, но может стать "средством в руках желающих мира людей".

Мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко

Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евросоюз, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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