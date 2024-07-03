Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche о том, что у лидера киевского режима Владимира Зеленского есть сомнения насчет идеи Будапешта о прекращении огня в регионе конфликта для ведения мирных переговоров с Москвой. Премьер-министр подчеркнул, что глава Украины оказался не в восторге от предложения, но сказал, что об этом следует поразмышлять и подумать.
У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Напомним, что на совместной пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер-министр сообщил журналистам о том, что попросил иностранного политика из Киева рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров по урегулированию кризиса на украинской территории.
Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине.
Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE
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