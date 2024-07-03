Орбан рассказал о начале "мирной миссии" по Украине

В Венгрии объяснили, какое решение должен принять коллективный Брюссель.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche о том, что начал свою "мирную миссию" по украинскому вопросу с официальных рабочих визитов в Германию, Францию и Италию.

Все зависит от больших лидеров Европейского Союза. Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме - вот как я начал эту мирную миссию. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что накануне Виктор Орбан находится с первым за последние двенадцать лет рабочим визитом в Киеве. С 1 июля Будапешт в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь премьер-министра Виктора Орбана сообщил общественности о том, что на Украине обсудил с местным лидером Владимиром Зеленским установление мира в региональном конфликте с Москвой, а также актуальные вопросы двусторонних отношений.

Орбан: ЕС нуждается в переменах из-за миграции и угрозы войны.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE