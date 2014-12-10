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Орбан: ЕС нуждается в переменах из-за миграции и угрозы войны

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Премьер-министр Венгрии оценил внутреннюю политику в ЕС.

Политика Европейского союза нуждается в переменах, так как вместо мира в регионе создалась угроза войны, а вместо общественного порядка наблюдается разгул нелегальной миграции. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в эфире местного телеканала M1. Таким образом иностранец ответил на вопрос СМИ о ситуации в регионе. По его словам, там требуются изменения, поскольку "что-то пошло не так".

Народы Европы хотят мира, но мы не смогли предотвратить конфликт на Украине, а когда он разразился, мы не смогли его изолировать.... Европейцы сегодня получают вместо порядка и безопасности - миграцию и террористическую угрозу.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан выразил надежду на то, что добиться изменений в ЕС смогут правоконсервативные силы, в частности созданный 30 июня в Вене альянс из трех партий. Речь идет о "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", Австрийской партии свободы и чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан"). Премьер-министр Венгрии подтвердил, что они хотели бы создать в Европарламенте самую большую фракцию правых партий "Патриоты за Европу".

Орбан усомнился в эффективности Каллас на посту главы дипломатии ЕС.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз, миграционный кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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