Венгерский премьер оценил работу Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен.

Правительство в Будапеште сомневается в том, что нынешняя премьер-министр Эстонии Эстонии Кая Каллас сможет эффективно руководить дипломатией и политикой безопасности Европейского союза, в том числе способствовать мирному урегулированию регионального конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в эфире местного телеканала M1. Таким образом иностранный политик прокомментировал СМИ недавнее решение лидеров стран ЕС назначить Каю Каллас верховным представителем объединения.

Эстония - страна, которая решительно настроена на продолжение конфликта и призывает к поражению России. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Европеец заметил, что во время голосования на саммите ЕС воздержался по кандидатуре Каллас,так как не хотел с самого начала выражать ей недоверие. Однако по-прежему у него есть сомнения относительно назначения эстонки главой европейской дипломатии. Виктор Орбан также подтвердил, что голосовал против продления мандата председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, потому что считает ее взятый ей политический курс ошибочным.

Орбан предсказал прекращение огня на Украине с приходом Трампа.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó