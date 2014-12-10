Орбан предсказал прекращение огня на Украине с приходом Трампа

Премьер-министр Венгрии оценил вероятность того, что РФ и США начнут переговоры по Украине.

В случае победы на президентских выборах в США члена Республиканской партии Дональда Трампа будет достигнуто прекращение огня на территории Украины, а также рано или поздно начнутся переговоры России и США, поэтому европейскому региону необходимо задуматься о том, кто и как в таком случае будет представлять национальные интересы. Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в эфире местного телеканала M1.

Если он победит, то как минимум будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру – это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

По мнению иностранного политика, теперь Европа должна задаться вопросами, "где ее место в этом распределении". Виктор Орбан заметил, что Будапешт не может на ответить на этот вопрос, так как государственный метод работы в качестве председателя совета Европейского союза заключается не в том, что мы руководим содружеством или принимаем решения вместо Германии, Франции и Италии. Задачей Венгрии в качестве председателя ЕС является положить инициативу на стол переговоров.

Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó