Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП

В Венгрии рассказали об объединении политических партий с Чехией и Австрией.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в том, что новое политическое объединение с политическими партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европейском парламенте.

Мы создаем такое политическое формирование, которое, по моему убеждению... очень скоро станет крупнейшей европейской фракцией. Это произойдет в течение нескольких дней. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что днем 30 июня глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", а также руководитель чешской партий ANO, бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в ЕП. Мероприятия транслировалось на местном телеканале M1.

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Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó