Венгерский премьер оценил шансы Запада против Москвы.

Страны коллективного Запада во главе с американской администрацией президента Джо Байдена и при поддержке Германии хотят нанести российскому руководству стратегическое поражение на украинской земле, однако подобные планы безнадежны и обойдутся в такую высокую цену международным союзникам, что просто того не стоят. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.

Ситуация выглядит так, что западный мир хочет победить Россию с помощью Германии под руководством США. Думаю, что это безнадежно. И даже если мы добьемся успеха, что вовсе не просматривается в реалистичных очертаниях, то нам придется заплатить такую высокую цену, что все это того не стоит. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранный политик возложил ответственность на Россию за начало военных действий на Украине, он в то же время отметил, что главной причиной конфликта стало намерение Киева вступить в НАТО. Виктор Орбан заметил, что региональный конфликт разгорелся из-за Севастополя, чтобы понять, какой именно флаг (НАТО или России) на выходе в акваторию Черного моря будет развиваться.

Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor