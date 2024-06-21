В Венгрии напомнили о председательстве страны в ЕС со следующего месяца.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил в эфире местной радиостанции Kossuth о том, что в среду, 25 июня, он проведет рабочие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По словам иностранного политика, государственный визит состоится в преддверии выборов руководителей Европейского союза и будапештского председательства в ЕС, которое начнется с первого июля текущего года.

В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии в Риме, а в среду - с президентом Франции в Париже. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что суд Евросоюза управляется Соросом.

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