Премьер Венгрии оценил миграционную политику в ЕС.

В Будапеште заявили, что штраф за неисполнение правил по приему мигрантов на Венгрию наложил суд, управляемый американским миллиардером Джорджем Соросом. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный чиновник заметил, что у олигарха есть давно озвученный план. Речь идет о ежегодном завозе в европейский регион по одному миллиону мигрантов. Такая деятельность позволяет Соросу при необходимости выдавать кредит на финансирование цели. По мнению Орбана, бизнесмен хочет сменить традиционный христианский вид континента, а также превратить его в "континент со смешанным населением".

Это решение вынес суд Джорджа Сороса. Общеизвестно, что "брюссельский пузырь" полон людей Сороса. Это верно по отношению к Европарламенту, Еврокомиссии и суду. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что судебная инстанция Европейского союза, расположенная на территории Люксембурга в четверг, 13 июня, приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа властей страны выполнять предыдущие решения, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему иностранных беженцев. В Венгрии отказываются менять собственную миграционную политику и выплачивать штраф.

Орбан отверг участие Венгрии в миссии НАТО на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor