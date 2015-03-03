Орбан отверг участие Венгрии в миссии НАТО на Украине

Премьер Венгрии оценил результаты переговоров с генсеком Столтенбергом.

Будапешт не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине, но и не станет препятствовать ее формированию другими странами Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик объяснил зрителям шоу, что в ходе рабочих переговоров от 12 июня, Венгрия получила от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга гарантии того, что участие членов блока в военных операциях за пределами территории альянса,, в том числе на Украине, осуществляется исключительно на добровольной основе.

Мы по-прежнему не поставляем оружие на Украину, если будут какие-либо действия за пределами НАТО, то мы не будем в них участвовать. В конце концов мы пришли к согласию и получили все, что хотели, но взамен я согласился на то, что мы не будем мешать. Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Чиновник отметил, что руководство НАТО не хочет того, чтобы "Венгрия создала прецедент" и другие страны брали с нее пример.

Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor