В Будапеште оценили планы НАТО по украинскому кризису.

Североатлантический военный альянс в рамках своей миссии на Украине хочет создать на территории Польши, Румынии и Словакии военные базы для координации западных поставок оружия армии киевского режима. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.

Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО - в Польше, Словакии и Румынии. Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Орбан призвал создать коалицию за мир на Украине после победы Трампа.

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