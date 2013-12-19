В Венгрии предостерегли мир от нового мирового конфликта.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что если до ноября 2024 года не будет развязана на территории европейского региона война, а на президентских выборах в США победит бывший глава государства Дональд Трамп, то в мире может быть сформирована общезападная трансатлантическая коалиция сторонников мира. Соответствующее заявление иностранный чиновник в эфире местной радиостанции Kossuth. По мнению гостя шоу, именно этот сценарий является наиболее реальным для прекращения регионального кризиса на Украине.

Эти четыре месяца надо пережить. Если за это время не разразится война, то в ноябре, если (вернется Дональд Трамп, с учетом выборов в ЕП, мы можем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир и этим остановить войну. Реальный сценарий для сторонников мира выглядит так. Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Напомним, что Виктор Орбан публично заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", поэтому Западу необходимо помешать такому развитию событий По его словам, провоенные политики Европы, как наркозависимые, хотят победить Москву также, как пытались ранее сделать это дважды в ХХ веке. В Будапеште считают, что такие политики не понимают реальности.

Орбан осудил провоенную политику Запада.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor