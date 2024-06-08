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Орбан осудил провоенную политику Запада

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Премьер Венгрии рассказал о возможных шагах Кремля из-за угрозы российской территории со стороны ВСУ.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что слова российского президента Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы мира являются важными и основанными на фактах, провоенная политика коллективного Запада может привести к тому, что локальный кризис эскалируется до уровня мировой войны. Соответствующее заявление сделал иностранный политик в эфире местной радиостанции Kossuth. Он пояснил слушателям шоу, что если российское руководство подобным образом ответит на все более дальнобойное оружие, поставляемое коллективным Западом Украине, и поставит оружие, например, Кубе или африканским странам, то количество жертв в мировых кризисах вырастет, а "ситуация везде станет напряженнее".

Россия сказала, что, начиная с этого момента, может поставить оружие противникам США в любой точке мира - это большое заявление, сообщение, основанное на фактах. Это не пропаганда.

Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, провоенная политика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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