Виктор Орбан призвал НАТО не заниматься эскалацией конфликта с Москвой.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги стран коллективного Запада - это подготовка к непосредственному мировому конфликту с российской стороной, но при этом но военный и сырьевой запас Москвы - крупнейший в мире. Соответствующее заявление сделал иностранный чиновник в эфире местной радиостанции Kossuth.

Но Россия - это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая. Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Орбан призвал Запад понять, чем грозят поставки дальнобойного оружия Киеву.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor