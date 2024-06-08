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Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан

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Виктор Орбан призвал НАТО не заниматься эскалацией конфликта с Москвой.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги стран коллективного Запада - это подготовка к непосредственному мировому конфликту с российской стороной, но при этом но военный и сырьевой запас Москвы - крупнейший в мире. Соответствующее заявление сделал иностранный чиновник в эфире местной радиостанции Kossuth. 

Но Россия - это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая.

Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Орбан призвал Запад понять, чем грозят поставки дальнобойного оружия Киеву.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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