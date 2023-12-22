В Венгрии оценили угрозу, которую на себя навлекает НАТО.

Страны коллективного Запада должны понять, что чем более дальнобойное оружие международные союзники передают армии киевского режима, тем дальше будет продвигаться армия России в зоне своей специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире местной радиостанции Kossuth. Европейский политик отметил, что без поддержки со стороны НАТО Украина не могла обстреливать российские города.

Россия будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории РФ украинцы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранный чиновник заметил, что важно организовать "честный разговор" странам Запада, которые должны увидеть, что украинцы, стреляя по российской территории, "приближают русских" к территории Североатлантического альянса.

Орбан: Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor