В Венгрии предостерегли мир от эскалации на Украине.

Руководители из европейского региона вступили в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией,так как все больше втягивается в вооруженный конфликт на территории Украины. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный чиновник заметил, что каждую неделю в Будапеште видят новые признаки того, что Европейский союз и НАТО готовятся к военным действиям.

Вступление в войну не происходит за один шаг. Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor