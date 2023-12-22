В Будапеште рассказали о позиции по неучастию страны в столкновении с Россией.

Венгерское правительство проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине. Соответствующее заявление местный премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире радиостанции Kossuth. Иностранный политик заметил, что Будапешт не хочет принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны Североатлантического военного альянса в региональный конфликт, а затем - привести к прямому столкновению с Москвой. Орбан полагает, что в коллективном Брюсселе идет военное планирование, "рабочие группы работают над тем, как НАТО могла бы участвовать".

Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заметил, что в Брюсселе знают об этой позиции европейской странв, поэтому даже придумали для Венгрии новый термин - "неучастник".

Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor