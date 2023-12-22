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Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан

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Виктор Орбан напомнил о преддверии двух первых мировых войн.

Официальные заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что европейский регион готовится к началу войны с Россией. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец заметил, что не считает вероятным нападение России на страну Североатлантического военного альянса. В Будапеште считают западные разговоры о "российской угрозе" — маневром для подготовки к вступлению в конфликт.

Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному...

Виктор Орбан, премьер Венгрии

Орбан обвинил США в затягивании конфликта на Украине.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, европа, запад, третья мировая война
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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