Виктор Орбан напомнил о преддверии двух первых мировых войн.

Официальные заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что европейский регион готовится к началу войны с Россией. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец заметил, что не считает вероятным нападение России на страну Североатлантического военного альянса. В Будапеште считают западные разговоры о "российской угрозе" — маневром для подготовки к вступлению в конфликт.

Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному... Виктор Орбан, премьер Венгрии

Орбан обвинил США в затягивании конфликта на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor