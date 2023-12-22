Официальные заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что европейский регион готовится к началу войны с Россией. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец заметил, что не считает вероятным нападение России на страну Североатлантического военного альянса. В Будапеште считают западные разговоры о "российской угрозе" — маневром для подготовки к вступлению в конфликт.
Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному...
Виктор Орбан, премьер Венгрии
Орбан обвинил США в затягивании конфликта на Украине.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor
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