Премьер Венгрии назвал выгоду для США в растягивании конфликта между Киевом и Москвой.

Американская военная промышленность получает огромные заказы в ходе регионального конфликта на Украине, поэтому в Вашингтоне затягивают кризис, выделяя новые военные пакеты помощи для киевского режима. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Европейский политик заметил, что большинство населения, в том числе и на европейской земле, все же заинтересовано в мире. Таким образом специалист прокомментировал слова лидера Белого дома Джо Байдена незадолго до принятие конгрессом США пакета военной помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов о том, что "экономика США преуспевает от оказания военной помощи Украине". По мнению властей в Будапеште, за политическим вектором в сторону продления конфликта стоят серьезные бизнес-силы, люди из экономической и политической сфер.

Решение о военной помощи на 61 миллиард долларов, по которому видно, что это... огромный заказ для военной промышленности Америки. Всегда есть НПО, люди Сороса, финансовые спекулянты, которые пытаются... что-то получить. Они в меньшинстве, но они сильны. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о "войне в Европе".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor