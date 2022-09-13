"Наследники" получили "Эмми" как лучший драматический сериал

Сериал стал лидером по количеству номинаций премии в 2022 году.

Сериал "Наследники" получил "Эмми" в категории за лучший драматический телевизионный проект. История рассказывает о борьбе за власть в международном медиаконгломерате. Статуэтка вручается ежегодно от американской киноакадемии. Торжественная 74-ая церемония проводилась в Лос-Анджелесе. Транслировал мероприятие местный телеканал NBC. Ведущим стал Кинан Томпсон из программы Saturday Night Live ("Субботний вечер в прямом эфире"). В 2022 году лидерами по количеству номинаций стали "Наследники" и "Тед Лассо". Они были представлены в 25 и 20 категориях соответственно.

Также лучшей актрисой в мини-сериалах признана Аманда Сайфред за роль в "Выбывшей". Американская актриса Зендея получила награду в категории "Лучшая драматическая актриса" за сериал "Эйфория". Лучшим драматическим актёром признан Ли Джон-джэ за роль в южнокорейском сериале "Игра в кальмара", вышедшем на стриминговом сервисе Netflix.

Комедийный сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми".

Фото и видео: NBC