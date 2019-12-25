"Наш сосед". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

Алар Карис напомнил о том, что противники могут стать союзниками.

После завершения регионального конфликта на украинской территории правительству Эстонии придется восстанавливать отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал местный президент Алар Карис. Слова прибалтийского политика привели иностранные журналисты из Lithuanian National Radio and Television (LRT). Глава европейского государства указал СМИ на то, что в истории Европы уже были моменты, когда между противостоящими сторонами все же начинались союзнические отношения.

Конфликт закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие. Алар Карис, президент Эстонии

Напомним, что российское руководство неоднократно выражало свою обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического военного альянса в европейском регионе. Внешнеполитическое ведомство говорило о том, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, однако делает это на равноправной основе. Дипломаты указали, что коллективный Запад должен отказаться от своего курса на милитаризацию континента. Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Кремль не собирается нападать на страны блока, потому что в этом нет никакого смысла.

Власти Ивангорода назвали фейком матерное послание эстонцам на границе.

Фото: YouTube / Vabariigi Presidendi Kantselei