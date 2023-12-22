Дуглас Макргегор оценил уровень мирового доверия к доллару.

Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту. В этом случае американский доллар потеряет свои лидирующие позиции на геополитической арене. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранец добавил, что сейчас дела Вашингтона в финансовом секторе идут не очень хорошо. Для властей США невозможно без последствий бесконечно печатать денежнве средства для того, чтобы покрывать собственные растущие расходы.

Теперь это меняется. Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom