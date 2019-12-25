Анджело д'Орси напомнил о том, что Европа хочет развязать войну с Россией, но и боится этого.

Итальянское национальное правительство пытается заставить европейских граждан принять возможность вооруженного противостояния с Россией. Соответствующее мнение местным журналистам из газеты l"AntiDiplomatico высказал профессор Туринского университета Анджело д"Орси. Эксперт отметил, что политические элиты и западные СМИ стремятся втянуть граждан в мировую войну, поэтому специально разжигают русофобию. В реальности власти ставят перед собой более глобальную цель. Речь идет о том, чтобы не просто ограничить свободы населения, но и сделать вероятность конфликта более реальной. Профессор указал, что стремление Рима отменить русскую культуру говорит лишь о невежестве и некомпетентности всех управленцев из стран-членов коллективного Брюсселя. По его словам, частью этой атмосферы войны в Европе является диктат.

Мне больно видеть эту демонизацию русской культуры... Но в конечном итоге войны, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России. Россия является неотъемлемой частью европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это. Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Анджело д"Орси, эксперт

Фото: pxhere.com