"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии по спору с "Газпромом"

Заседание пройдет в апреле 2020 года.

"Нафтогаз" просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с "Газпромом". Представители российской компании изучают возможности по защите собственных интересов. Известно, что Украина направила ходатайство в суд Видземского предместья города Рига

Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года прокомментировали в ПАО "Газпром"

Иностранцы просят признать и привлечь к исполнению решение арбитража по транзитному спору. В конце февраля 2018 года инстанция в Стокгольме встала на сторону Киева. Разбирательства ведутся с 2014 года, суд обязал Россию выплатить Украине 4,7 млрд долларов. С учетом встречных требований, компания осталась должна истцу 2,56 млрд. долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Украина обсудили транзит газа на 2020 год.

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