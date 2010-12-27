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"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии по спору с "Газпромом"
Сегодня, 11:30
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lesjasap

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии по спору с "Газпромом"

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Заседание пройдет в апреле 2020 года.

"Нафтогаз" просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с "Газпромом". Представители российской компании изучают возможности по защите собственных интересов. Известно, что Украина направила ходатайство в суд Видземского предместья города Рига 

Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года

прокомментировали в ПАО "Газпром"

Иностранцы просят признать и привлечь к исполнению решение арбитража по транзитному спору. В конце февраля 2018 года инстанция в Стокгольме встала на сторону Киева. Разбирательства ведутся с 2014 года, суд обязал Россию выплатить Украине 4,7 млрд долларов. С учетом встречных требований, компания осталась должна истцу 2,56 млрд. долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Украина обсудили транзит газа на 2020 год.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: газ, газпром, латвия, нафтогаз, суд, транзит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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