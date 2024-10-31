Ларри Джонсон считает, что будущее Украины зависит от президентских выборов в США.

При лидере киевского режима Владимире Зеленском мирного урегулирования регионального конфликта между Украиной и Россией ожидать не стоит. Однако, если власти в американскую администрацию придет член Республиканской партии, бывший лидер Белого дома Дональд Трамп, то Зеленскому сразу же будут искать замену для того, чтобы начать переговоры с Москвой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист отреагировал на вопрос о том, кто именно может предпринять попытку смещения власти в стране. Эксперт полагает, что инициатива может появиться как со стороны Вашингтона, так и самого Киева.

Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик добавил, что кроме США на геополитической арене вновь появился бывший генерал ВСУ Валерий Залужный, которого ранее уволили и сослали послом Украины в Великобританию. Сейчас бывший главнокомандующий армией открыто говорит о том, что стране действительно придется пойти на территориальные уступки ради того, чтобы закончить противостояние с РФ. Ларри Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom