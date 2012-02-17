Ларри Джонсон напомнил о негативном исходе регионального противостояния с Москвой для Киева.

Вооруженные силы Украины вынуждены отступать на Донбассе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что сейчас коллективный Запад не может ничего сделать для реальной поддержки киевского режима для того, чтобы изменить исход боевых действий в регионе.

Ситуация на Украине для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения <…> они отступают. Украина — это ходячий мертвец. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works