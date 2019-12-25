Даже когда пострадавший упал, его продолжили бить ногами.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что ночью на Наличной улице жестоко избили мужчину. Фотографиями случившегося очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте".

Автор снимков рассказал, что всё произошло недалеко от магазина "Норман". Неизвестные группой били человека, а когда тот упал на землю еще несколько раз ударили его по голове ногой. Через некоторое время злоумышленников что-то спугнуло и они поспешили скрыться в темноте ближайшей арки, потащив жертву за собой.

В комментариях возмутились, что снимавший не помог пострадавшему и стали обвинять его в том, что стоило позвонить в полицию. Что произошло дальше и выезжали ли Правоохранительные службы на место преступления на данный момент неизвестно.

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Фото: vk.com/spb_today