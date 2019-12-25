В Петербурге избили и ограбили пенсионерку

Один из преступников задержан.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 февраля трое неизвестных у д. 23 по пр. Кузнецова напали на пенсионерку.

Они сперва избили женщину, затем выхватили у нее сумку, в которой находились документы, мобильный телефон, 7500 рублей и скрылись с места преступления.

21 февраля полиция задержала одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался школьник 2004-го года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника.

Фото: Pixabay