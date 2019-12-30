В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника. Об этом сообщает управление МВД России по Петербургу.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской. В полицию обратилась мама пострадавшего 13-летнего петербуржца. Известно о том, что школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировала в больницу.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец изнасиловал жену на глазах у приемных детей.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )