Инцидент произошел на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника. Об этом сообщает управление МВД России по Петербургу.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской. В полицию обратилась мама пострадавшего 13-летнего петербуржца. Известно о том, что школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировала в больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец изнасиловал жену на глазах у приемных детей.

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