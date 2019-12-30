  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника
Сегодня, 10:30
102
IRINA_CHALKINA

В Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника

0 0

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника. Об этом сообщает управление МВД России по Петербургу.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской. В полицию обратилась мама пострадавшего 13-летнего петербуржца. Известно о том, что школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировала в больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец изнасиловал жену на глазах у приемных детей.

Фото:pixabay

Теги: купчино, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии