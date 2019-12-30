Наряд полиции задержал в квартире 42-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у приемных детей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что полицейских вызвала 14-летняя дочь домашнего тирана. Мужчину задержали прямо в квартире, он был пьян. На него был административный протокол по факту хулиганства. Однако ночью мать семейства принесла в полицию заявление на мужа. Женщина утверждает, что мужчина изнасиловал её в присутствии детей.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что во Владимирской области грузовик насмерть сбил 3 участников другого ДТП.

Фото:pixabay