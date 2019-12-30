Во Владимирской области грузовик насмерть сбил 3 участников другого ДТП

ДТП произошли на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе.

В двойном ДТП во Владимирской области погибли 3 человека, один с травмами в больнице.

Жуткое ДТП произошло в субботу вечером на трассе М7 в в Судогодском районе Владимирской области. На 207 километре трассы грузовик Mercedes Benz снес стоявший на обочине легковой автомобиль "ВАЗ 2109". Участники этого ДТП стояли и ждали приезда ГИБДД, чтобы оформить ДТП. В этом ДТП никто из людей не пострадал.

Менее чем через 10 минут в "ВАЗ 2109" на обочине врезался второй грузовик Mercedes Benz. После этого он снес 4 пешеходов, которые были на проезжей части, трое из которых из легковушки и 1 водитель первого грузовика. А затем врезался в Mercedes Benz.

В результате ДТП 2 человека из отечественной легковушки и водитель грузовика погибли на месте ДТП. Еще одного, бывшего пассажира ВАЗ с травмами госпитализировали в больницу.

Фото и видео: ВК, ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?