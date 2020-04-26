"Мстители. Финал" возглавили список самых прибыльных фильмов 2019 года

Кассовые итоги года подвели в американском издании Deadline.

Стало известно, что самой прибыльной картиной в мировом кинопрокате стал фильм Энтони и Джо Руссо "Мстители. Финал".

Как подсчитали эксперты издания Deadline, фильм принес его создателям $890 млн. Далее в списке располагается мультфильм "Холодное сердце-2" ($599 млн) и фильм "Король Лев" ($580 млн). Замыкают первую пятерку лидеров "Джокер" с $437 млн и картина "Капитан Марвел", получившая прибыль в $414 млн.

Отмечается, что при подсчете рейтинга эксперты брали во внимание не только кассовые сборы в прокате, а учитывали затраты на пиар и рекламу фильма, влиявшие на чистую прибыль создателям от картин.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Голливуд". В центре сюжета – история актеров, которые пытаются найти путь к славе и победить расовые и гендерные предрассудки в кино. Главные герои оказываются втянутыми в хитросплетения закулисных интриг.

Видео: MARVEL Россия / YouTube