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"Мстители. Финал" возглавили список самых прибыльных фильмов 2019 года

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Кассовые итоги года подвели в американском издании Deadline.

Стало известно, что самой прибыльной картиной в мировом кинопрокате стал фильм Энтони и Джо Руссо "Мстители. Финал".

Как подсчитали эксперты издания Deadline, фильм принес его создателям $890 млн. Далее в списке располагается мультфильм "Холодное сердце-2" ($599 млн) и фильм "Король Лев" ($580 млн). Замыкают первую пятерку лидеров "Джокер" с $437 млн и картина "Капитан Марвел", получившая прибыль в $414 млн.

Отмечается, что при подсчете рейтинга эксперты брали во внимание не только кассовые сборы в прокате, а учитывали затраты на пиар и рекламу фильма, влиявшие на чистую прибыль создателям от картин.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Голливуд". В центре сюжета – история актеров, которые пытаются найти путь к славе и победить расовые и гендерные предрассудки в кино. Главные герои оказываются втянутыми в хитросплетения закулисных интриг. 

Видео: MARVEL Россия / YouTube

Теги: кино, мстители, сборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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