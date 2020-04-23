Netflix опубликовал трейлер сериала "Голливуд"

Премьера сериала запланирована на 1 мая.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Голливуд". Видеоролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В сюжете история актеров, которые пытаются найти путь к славе и победить расовые и гендерные предрассудки в кино. Главные герои оказываются втянуты в хитросплетения закулисных интриг. В главных ролях Даррен Крисс, Патти ЛюПон, Джим Парсонс, Джереми Поуп и Самара Уивинг.

Известно, что шоураннером выступил Райан Мерфи и Иэн Бреннан.

Ранее мы сообщали о том, что блогерша спародировала откровенный образ супермодели в нижнем белье.

Видео:Netflix/YouTube