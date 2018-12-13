"Мстители: Финал" установили новый рекорд сборов в России

Доля кинокомикса в общей сумме кассовых сборов составила 96,5%.

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил рекорд кассовых сборов в России в первый день показа. Картина про команду супергероев собрала за день 427 миллионов рублей. Об этом свидетельствую данные на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда Кино.

В день премьеры в России фильм посмотрело 1,4 миллиона человек, а по всей стране прошло свыше 14 тысяч сеансов. Картина братьев Руссо также установила рекорд по дневной выручке. Фильм собрал в дневное время около 300 миллионов и превзошла достижение "Дэдпула".

Всего сборы картины по всему миру за неделю перешагнули планку в 1,2 миллиарда. В день премьеры "Мстители" также установили новый рекорд по сборам.

На данный момент фильм входит в 250 лучших картин по версии читателей "Кинопоиска" и имеет оценку 9,1 балл на IMDB.

Фото: Marvel