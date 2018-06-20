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"Мстители: Финал" установили рекорд по сборам в первый день

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В российский прокат "Мстители: Финал" выйдут 29 апреля 2019 года.

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры. Картина про команду супергероев собрала за день 644 млн долларов по всему миру.

Лента на 3 миллиона превзошла достижение "Мстителей: Войны Бесконечности". По оценке студии Disney за выходные сборы фильма увеличатся еще на 310-340 млн долларов в США и перешагнут планку в 1 млрд.

В российский прокат "Мстители: Финал" выйдут 29 апреля 2019 года.
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Видео: Marvel

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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