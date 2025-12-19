Штеффен Шварцкопф рассказал о том, что Россия и Украина в Абу-Даби поднимали вопрос территорий.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может приехать на рабочие переговоры в Москву, так как данное решение приблизит мир. Соответствующее мнение выразил находящийся в Киеве немецкий журналист от телеканала Welt Штеффен Шварцкопф. Иностранец заметил, что считает маловероятным ситуацию, при которой украинский политик захочет посетить Россию. Проблема связана с существующим территориальным вопросом, который делегаты в Абу-Даби так и не смогли согласовать.

Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, <…>, он должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора. И все же Зеленский может приехать в Москву... Штеффен Шварцкопф, корреспондент

Напомним, что днем ранее помощник российского президента Владимира Юрий Ушаков напомнил слова главы государства том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского в том случае, если чиновник с Банковой улицы готов приехать в Россию на мирные переговоры.

Фото и видео: YouTube / WELT