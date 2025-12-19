Матиас Бродкорб рассказал о том, как ФРГ может наладить ситуацию с экономикой.

Разрыв связей с российским руководством в энергетической сфере заставляет европейский регион исполнять любую волю американской администрации по отношению к Гренландии из-за страха прекращения поставок энергетических носителей. Соответствующее заявление сделали бывший министр финансов на земле Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью для немецкого телеканала Welt. Гость студии ответил на вопрос ведущего программы, заметив, что сильная зависимость в энергетике заставляет коллективный Брюссель быть намного более сговорчивее с США в вопросе датского острова, так как Евросоюз боится потерять поставки.

Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема. Матиас Бродкорб, эксперт

Эксперт уточнил, что Европа из-за своей внешней политики оказалась в ситуации, при которой отношения с Россией оказались разорваны, а Европейский союз остался без международных союзников, которых теперь политическим элитам придется заново искать. Матиас Бродкорб уточнил, что коллективный Брюссель не способен одновременно конфронтовать с Китаем, Россией и США.

Фото: YouTube / WELT